Der Aufsichtsrat des Städtischen Klinikums in Magdeburg hat die Kündigung des Tarifvertrages für das nichtärztliche Personal zum Jahresende verteidigt. Simone Borris (parteilos), Oberbürgermeisterin der Stadt Magdeburg und Vorsitzende des Aufsichtsrats, sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Freitag, dass der Aufsichtsrat dem Ansinnen der Geschäftsführung zugestimmt habe. Als einen Grund für die Kündigung des Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes mit der Gewerkschaft Verdi nannte Borris drei Warnstreiks in diesem Jahr.