Synergien nutzen Uniklinik Magdeburg will städtisches Klinikum teilweise übernehmen

Hauptinhalt

In Sachsen-Anhalt bahnt sich eine Klinikfusion an: Das Magdeburger Uniklinikum will offenbar das städtische Klinikum teilweise übernehmen. Damit würde die bisherige Zusammenarbeit im Rahmen eines Kooperationsvertrages weiter ausgebaut. So sei es dann möglich, Leistungen besser zu bündeln, sagt Magdeburgs Oberbürgermeisterin.