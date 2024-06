Kommentar Warum ich mich freue, in Magdeburg oben ohne baden zu dürfen

Oben-ohne-Baden auch in vielen anderen Städten erlaubt

In den städtischen Freibädern in Magdeburg kann mir das jetzt nicht mehr passieren. Dort ist es seit vergangener Woche laut Stadtratsbeschluss auch Frauen ganz offiziell erlaubt, oben ohne zu baden. Eine Regelung, die in vielen anderen Städten, wie unter anderem Dresden, Hannover, Leipzig, Berlin und München schon seit mehreren Jahren gilt.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Carla Benkö

Die Diskussionen ums Oben-ohne-Baden führen wir in Deutschland seit mehreren Jahren. Im Sommer 2021 war in Berlin eine Mutter des Platzes verwiesen wurde, weil sie sich oberkörperfrei an einen Wasserspielplatz gelegt hatte – wie ihr männlicher Begleiter. Eine klare Ungleichbehandlung, fand Anwältin Leonie Thum, die daraufhin das Land Berlin gemeinsam mit der Betroffenen auf Entschädigung wegen Geschlechterdiskriminierung verklagte. In zweiter Instanz bekam sie Recht. "Nach dem Gesetz sollten alle Brüste gleich sein", sagt Thum dem Deutschlandfunk. Die unterschiedliche Behandlung aufgrund sekundärer Geschlechtsmerkmale stelle eine Diskriminierung dar. Auf ihrem Blog schreibt die Rechtsanwältin: "Wir sind von Nippel-Gleichberechtigung noch weit entfernt."

Männer- und Frauenbrüste anatomisch ähnlich

Ich freue mich, nun auch in Magdeburg ohne Bikinioberteil ins Wasser springen zu dürfen. Schließlich kann ich nichts dafür, dass ich Brüste habe. Ich hatte nicht darum gebeten. Ich möchte nicht in Gefahr sein oder mich bedecken müssen – nur, weil sie da sind. All das, während männlich gelesene Menschen neben mir seit Jahrzehnten stolz ihre Brüste in die Sonne halten.

Spannenderweise sind männliche und weibliche Brüste aus anatomischer Sicht gar nicht so unterschiedlich: Auch Männer haben Brustdrüsen und Milchgänge und Prolaktin, das Hormon, das die Milchbildung steuert. Und teilweise haben auch Männer Brüste, die nicht flach und damit von weiblichen Brüsten nicht zu unterscheiden sind. Andersherum können auch Frauen flache Brüste haben. Alleine das zeigt, wie absurd die Unterschiede sind, die beim Oben-ohne-baden zwischen Männern und Frauen gemacht werden. Nicht nur, dass die Unterscheidung zwischen Männerbrüsten und Frauenbrüsten oft alles andere als offensichtlich ist – sie lässt auch eine Menge nicht-binäre Menschen außen vor.

Unterschied zwischen Männer- und Frauenbrüsten ist nicht nur die Biologie

Es ist nicht allein die Biologie, die dafür gesorgt hat, dass weiblich gelesene Brüste gesellschaftlich eine ganz andere Rolle spielen als männlich gelesene. Stichwort: Sexualisierung. So sagte Sexologin Ann-Marlene Hennig (die übrigens ihre Masterarbeit in Sexologie an der Fachhochschule Merseburg in Sachsen-Anhalt zum Thema "Das genitale Selbstbild der Frau" geschrieben hat) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Ob und wie der weibliche Körper sexualisiert wird, ist eine Frage kulturell geprägter Bewertung. Und die verändert sich immer wieder im Lauf der Zeit." In den Achtzigern hätten Frauen als spießig gegolten, die nicht oben ohne schwimmen wollten.

Bildrechte: MDR/Reiner Freese

