Nackte Brüste für gleiche Rechte Frauen und Männer radeln "oben ohne" durch Dresden

Auch Männer nahmen an der feministischen Demo teil. Los ging es in der Dresdner Neustadt. Bildrechte: xcitepress/finn becker

In Dresden sind am Samstag Frauen und Männer oberkörperfrei unter dem Motto "Gleiche Brust für alle" durch die Stadt geradelt. Die gleichnamige feministische Initiative hatte dazu aufgerufen. Etwas mehr als 100 Personen beteiligten sich nach MDR-Informationen an dem Protest.

Die Veranstalterinnen fordern das gleiche Recht für Frauen, ihren nackten Oberkörper in der Öffentlichkeit zeigen zu dürfen wie Männer. Frauen und zwischengeschlechtliche Personen müssten zurzeit nämlich mit Übergriffen und Platzverweisen rechnen, zeigten sie sich "oben ohne", hieß es in der Einladung zu der Veranstaltung. "Wir sind es satt, dass unsere Körper mit Scham behaftet werden".

Auch an der Frauenkirche zogen die barbusigen Protestlerinnen vorbei. "Glotz nicht so", steht auf dem Oberkörper einer Teilnehmerin. Bildrechte: xcitepress/finn becker

Parolen wie "Free the nipple" ("Befreit die Brustwarzen"), "My Body, not your porn" (Mein Körper, nicht dein Porno") oder "Don’t comment on my body ("Kommentiere nicht meinen Körper") waren auf nackten Bäuchen, Busen und Rücken zu lesen. Von Passanten gab es viel Zuspruch, vereinzelt fielen auch Beleidigungen. Laut Polizei blieb aber alles friedlich.