Das Bühnenbild ist schon mal cool: Der Protagonist steht knietief im Wasser, was seine Gefühlslage widerspiegelt. Skeptisch gegenüber der Welt und mit Groll auf das Ferienlager, in das der 13-jährige Kemi gegen seinen Willen geschickt wurde. Mitten im Wald, umgeben von Lagerfeuerrauch und Mücken, muss er sich mit anderen Jugendlichen auseinandersetzen. Das ist die Ausgangssituation in dem Roman "Wolf" von Saša Stanišić, der nun in der Magdeburger Bearbeitung auf die Bühne kommt.

"Es geht um Mobbing, aber auch ums Erwachsenwerden. Es geht um eine Zeit, in der vielleicht diese kindliche Schutzhülle weg ist und in der es darum geht, selber Verantwortung zu übernehmen, sich selber einzubringen, die Welt in ihrer ganzen Brutalität auch zu begreifen und mit ihr umgehen zu müssen", meint der Magdeburger Dramaturg Bastian Lomsché. "Es geht um uns alle. Wann sind wir in einem gesellschaftlichen Klima an dem Punkt, zu sagen, wir wollen jetzt handeln? Wir wollen nicht mehr nur beobachten. Wir bleiben nicht in der Distanz, sondern wir greifen ein. Wir mischen uns ein."