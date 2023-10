Bekennerschreiben Aktivisten bekennen sich zu Reifen-Sabotage

26. Oktober 2023, 08:25 Uhr

In der Nacht zu Montag hatten in Magdeburg Unbekannte die Luft aus Autoreifen gelassen. Betroffen sind laut Polizei SUV in den Stadtteilen Nordwest und Alte Neustadt. Im Internet bekannte sich eine aktivistische Gruppe zu den Fällen. An manchen Autos waren Bekennerschreiben entdeckt worden. In den vergangenen Wochen hatte es bereits ähnliche Fälle gegeben. In Eisleben wurden in der folgenden Nacht Reifen zerstochen.