Bildrechte: IMAGO / Silas Stein

Ökostrom Millionenauftrag für Solaranlagen auf Landesflächen

Hauptinhalt

20. Februar 2024, 09:09 Uhr

Sachsen-Anhalt investiert in Solarpanele auf Landesflächen und Dächern von Gebäuden. Allein für den Raum Magdeburg werden über vier Millionen Euro investiert. In Halle soll ein ähnliches Projekt folgen. Unterdessen werden die Rufe lauter, die Solarindustrie in Deutschland zu unterstützen. Sie leidet unter der Billig-Konkurrenz aus Fernost.