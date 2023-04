Zeitreise ins Jahr 1953 Schüler aus Magdeburg treffen Zeitzeugen des DDR-Volksaufstands

Bildrechte: MDR/Sebastian Mantei

Beim Volksaufstand in der DDR am 17. Juni 1953 gingen Millionen Menschen auf die Straße, um gegen die Erhöhung der Arbeitsnormen bei gleichbleibenden Lohn zu demonstrieren. 50 Menschen wurden bei den Protesten getötet, 15.000 verhaftet. Schülerinnen und Schüler aus Magdeburg erinnern in einem Zeitzeugenprojekt an das historische Ereignis.