Tag der Pflege Hunderte Menschen bei "Walk of Care"-Demo in Magdeburg

Hauptinhalt

Zum "Tag der Pflege" haben in Magdeburg am Freitag Hunderte Pflegekräfte gegen den Notstand in der Branche demonstriert. Dabei versammelten sich rund 300 Menschen. Sie forderten unter anderem, Missstände in der Pflege zu beenden und für mehr Personal in Heimen und Krankenhäusern zu sorgen. Bis 2030 werden in Sachsen-Anhalt voraussichtlich rund 1.000 Pflegekräfte fehlen.