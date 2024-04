Nachdem ein herrenloser Hund in Bernburg ( Salzlandkreis ) ein zehn Jahre altes Kind angegriffen und schwer verletzt hatte, ist das Tier nun tot. Entsprechende Meldungen der Mitteldeutschen Zeitung (€) hat die Polizei im Salzlandkreis auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT bestätigt. Warum der Hund starb, ist unklar.

Wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen erklärte, ist das Tier von den Haltern bereits begraben worden. Der Hund war nach dem Angriff am Sonnabend ins Tierheim gebracht worden, die Halter wurden gesucht. Laut Polizei hatten sie sich abends gemeldet. Als sie den Akita aus dem Heim holen wollten, ist das Tier aber tot gewesen. Die Halter stellten Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Einem Sprecher zufolge wird auch mit dem Veterinäramt zusammengearbeitet, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Der Hund lief am Samstagabend durch Bernburg. Ein zehn Jahre altes Kind wollte das Tier füttern, dabei biss der Akita zweimal in seinen Arm. Das Kind wurde schwer verletzt und musste operiert werden. Der Hund kam ins Tierheim. Auch hier ermittelt die Polizei.

Die Tierschutzorganisation PETA erklärte auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstag, dass von Akitas kein besonderes Gefährdungspotenzial ausgeht. Sie seien nicht gefährlicher als andere Hunde, so eine Sprecherin. Sie warnte aber, dass von jedem Hund in einer unangenehmen Situation oder wenn er missverstanden wird, eine gewisse Gefahr ausgeht.