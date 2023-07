Die Feuerwehr musste am Dienstagabend zum großen Rechenzentrum in Biere im Salzlandkreis ausrücken. Wie die Leitstelle MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwochmorgen bestätigte, war laut ersten Meldungen Schwefelhexafluorid ausgetreten. Ein Mensch sei verletzt worden. Ein MDR-Reporter vor Ort schätzte am Abend, dass rund 50 Kräfte im Einsatz waren.