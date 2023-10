Engagement im Heimatverein Ehrenamt im ländlichen Raum: Über ein angestaubtes Image

Bildrechte: MDR/Fabian Frenzel

Ohne Heimatvereine ginge wenig auf dem Dorf: Sie retten Baudenkmäler, organisieren Feste, Konzerte, Kultur, bewahren Bräuche. Und Tausende Sachsen-Anhalter machen mit. In ihrer Freizeit. Ehrenamtlich. Doch in vielen Vereinen steht ein Generationswechsel an. Etliche kommen dazu, andere drohen zu verschwinden. In dieser Woche haben sich im Ascherslebener Ortsteil Wilsleben viele Ehrenamtliche getroffen. Bei einer Tagung des Landesheimatbundes. Was treibt all die Ehrenamtlichen an?