Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e. V. (DGM) Landesverband Sachsen-Anhalt

SHG (Selbsthilfegruppe) Muskel-Treff-Altmark

Kontakt: Birgit Timmer, 0390892478



Der nächste Muskel-Treff-Altmark der Selbsthilfegruppe für Erkrankte und Angehörige findet am 23. September 2023 in den Räumen der Volkssolidarität Luisenstraße in Tangermünde statt. Beginn ist 14 Uhr.