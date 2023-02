Frühenstens im Sommer "Florida-Eis": Baustart für Fabrik in Schönebeck verzögert sich weiter

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/punctum.Fotografie/Alexander Schmidt

Die Berliner Firma Florida-Eis will in Schönebeck eine neue Eisfabrik bauen – doch der Baustart verzögert sich weiter. Frühestens im Sommer werden wohl die ersten Bagger vor Ort anrollen. Der Fokus bei dem Vorhaben liegt auf Nachhaltigkeit: So will das Unternehmen etwa den Strom für die Eisproduktion mit Solaranlagen und kleinen Windrädern selbst erzeugen. Bis zu 250 Jobs sollen entstehen.