Aschersleben Stadtschreiber-Projekt "Nine Points of View" startet mit Jean Back aus Luxemburg

Back sei es gelungen, die meisten der 13-Jährigen für das Projekt zu begeistern, findet Großkreutz, der in Aschersleben aufgewachsen ist und heute als Maler und Grafiker in Halle lebt: "Teenager, die sich sonst in dem Alter eher verpuppen, haben sich in der Arbeit an den Texten geöffnet."

Rund 100 Jugendliche begleitete Back im Workshop. Er habe sich über ihre Spontaneität und die vielen Fragen gefreut, sagt er im Rückblick. Entstanden seien düstere, traurige, aber auch lustige Texte: "Es war eine tolle und intensive Erfahrung."

Es war eine tolle und intensive Erfahrung. Jean Back, Schriftsteller aus Luxemburg

Jean Back: Keine Sprachbarrieren

Sprachbarrieren gab es für Back in Aschersleben nicht. Geboren in Düdelingen im Kanton Esch, nahe der französischen Grenze, wuchs er dreisprachig auf. Seine Bücher schreibt er von Beginn an auf Deutsch und Luxemburgisch.

Für seine Novelle "Amateur", die sich um Schüler-Unruhen im Jahr 1971 dreht, bekam er 2010 den Europäischen Literaturpreis. In seinem Debüt-Roman "Wollékestol" erzählt er von seiner Kindheit in einer Stadt, die lange von der Stahlindustrie, deren Niedergang in den Siebziger und Achtziger Jahren sowie Abwanderung geprägt war.

Back favorisiert als Genre die Kurzgeschichte, für "European Cloud", in der es um Rassismus geht, bekam er 2018 den Preis des Europäischen Parlamentes.



Zu Beginn seiner Karriere arbeitete Back für das Kulturministerium. 1989 begründete er das Centre national de l’audiovisuel in Düdelingen als Institut für Film, Ton und Fotografie, das er bis Ende 2015 leitete. Seitdem widmet er sich ganz dem Schreiben. Bildrechte: Jean Philippe Matsas

Genau hinhören: Buch und Kunstmappe geplant

Zu seiner Arbeitsweise gehört es, mit Mikrofon und Aufnahmegerät unterwegs zu sein. Auch in Aschersleben wollte er genau hinhören, was die Stadt heute prägt. Ganz im Sinne einer kleinen Figur, die er beim Ascherslebener Goldschmied Kunert, der mit seinen 83 Jahren noch arbeite, entdeckt habe, erzählt Back. Als Anstecker getragen sehe sie aus, als wolle sie einem ins Ohr kriechen. Mit dem Goldschmied sei er ins Gespräch gekommen über den Materialmangel zu DDR-Zeiten und den Niedergang des kleinen Landes. Die jungen Leute, die er im Café Happy Day traf, hätten ihm erzählt: "In Ostdeutschland fehle es heute nicht an Arbeitsplätzen, sondern an Menschen".



Im Gespräch mit MDR KULTUR appelliert Back, der sich als überzeugten Europäer bezeichnet: "Wir leben auf einem einzigartigen Kontinent. Wir sollten uns den offenen Geist bewahren. Wir haben Werte zu verteidigen."

Wir leben auf einem einzigartigen Kontinent. Wir sollten uns den offenen Geist bewahren. Jean Back, Schriftsteller aus Luxemburg

Fortsetzung folgt mit Maarten Inghels aus Belgien