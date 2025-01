Ein Plakat mit einem Origami-Bären soll für den Sachsen-Anhalt-Tag 2026 in Bernburg werben. Oberbürgermeisterin Silvia Ristow (Linke), die stellvertretende Regierungssprecherin Ute Albersmann und Designerin Claudia Gebei haben das Plakat am Mittwoch vorgestellt.

Gebeis Motiv "Der goldene Origami-Bär von Bernburg" ist bei einem Plakatwettbewerb von einer Jury aus insgesamt 25 Einsendungen ausgewählt worden. Die Siegerin erhält für ihr Bild 4.000 Euro. Der mit 2.000 Euro dotierte zweite Platz ging an Kerstin Zentner und das "Design Office" in Quedlinburg. Der dritte Preis – dotiert mit 1.000 Euro – ging an Sandra Furák aus Halle.