Auch mehrere Umweltverbände klagen. Sie zweifeln an, dass die Auflagen des Landesverwaltungsamtes ausreichen, um die Bode wirklich zu schützen. Der BUND und der Landesanglerverband (LAV) klagen gemeinsam in zwei Fällen. Eine Klage richtet sich gegen eine sogenannte artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung. "CIECH hat praktisch die Erlaubnis erhalten, Arten zu töten", sagt Anja van der Molen-Stolze, Geschäftsführerin des LAV. Konkret geht es um die Gefährdung mehrerer geschützter Libellenarten sowie um das Bachneunauge, eine Fischart. Nach einem ersten Gerichtstermin am Dienstag zeigte sich BUND-Landesgeschäftsführer Kunz zufrieden.



Im zweiten Fall haben LAV und BUND die Einleitgenehmigung an sich beklagt. Nach Zahlen des Anglerverbands hat sich die Menge an Wasser, das durch die Bode fließt, seit 1990 nahezu halbiert, was die Probleme durch das konzentrierte Abwasser verschärfe.

Anja van der Molen-Stolze, Geschäftsführerin Landesanglerverband: Hier werden Arten getötet. Bildrechte: MDR/Max Hensch