Mercury: Das ist in Schönebeck geplant Mercury baut weltweit unter anderem Rechenzentren und ist auch für die Halbleiter- und Pharmaindustrie tätig. Die Firma bietet demnach Leistungen in der Mess-und Rohrtechnik, für Brandschutz oder Architekten an. Als Generalunternehmer koordiniert Mercury auch größere Bauaufträge selbst. In Schönebeck im Salzlandkreis will Mercury künftig Bauteile für Aufträge in Europa produzieren und neue Projekte entwickeln. Die Fertigungsanlage soll 12.000 Quadratmeter groß werden. Deutschland ist nach Firmenangaben Mercurys größter Markt.