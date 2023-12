Der Berliner Eisproduzent "Florida Eis" wird anders als geplant nicht mehr in diesem Jahr mit dem Bau einer Eisfabrik in Schönebeck beginnen. Projektleiter Thorsten Lorenzen teilte MDR SACHSEN-ANHALT mit, man habe sich aufgrund des Schnees und der niedrigen Temperaturen dazu entschlossen, Spatenstich und Erdarbeiten zu verschieben. Einen konkreten Termin für den Baustart nannte Lorenzen nicht. Zuletzt hatte "Florida Eis" angekündigt, noch in diesem Jahr mit Arbeiten vor Ort beginnen zu wollen.