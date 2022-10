Gegen den Trend Technisat in Staßfurt fährt Maskenproduktion hoch

Trotz steigender Corona-Zahlen ist eine Maskenpflicht in Innenräumen in Sachsen-Anhalt vorerst vom Tisch. Technisat-Chef Kön glaubt trotzdem an eine steigende Nachfrage in den kommenden Monaten. Weil er vorbereitet sein will, ist die Produktion in dem Staßfurter Werk deutlich gesteigert worden. Dagegen haben viele Mitbewerber ihre Produktion heruntergefahren.