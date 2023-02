Wonderwoman, ein Tyrannosaurus Rex, ein Clown, wirklich viele, viele Prinzessinen, Piraten, Superhelden, Feen in groß und in klein wuseln an einem Sonntagnachmittag in Nachterstedt im Salzlandkreis wild durcheinander. An der Bühne hängen Luftballons, der Saal ist dekoriert. Es gibt Kaffee und Kuchen, einen Schminktisch. Gleich beginnt hier der Kinderfasching. Und gefühlt sind alle Kinder der Stadt Seeland und ihre Eltern der Einladung des Hoymer Carneval Clubs HCC gefolgt.