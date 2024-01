Bildrechte: dpa

Jahreswechsel Neujahrsbabys in Halle und Köthen zur Welt gekommen

02. Januar 2024, 11:08 Uhr

Lena Linn und Harry Nguyen heißen die ersten Neugeborenen in Sachsen-Anhalt. Sie kamen im Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara in Halle und in der Helios Klinik in Köthen zur Welt. In der größten Geburtsklinik des Landes wurden 2023 fast 1.700 Kinder geboren.