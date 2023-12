Luftrettung Warum Sachsen-Anhalt keinen zusätzlichen Rettungshubschrauber anschafft

04. Dezember 2023, 17:33 Uhr

Das Land Sachsen-Anhalt schafft vorerst keinen weiteren Rettungshubschrauber an – trotz des Ausbaus der A14 und einer Empfehlung von Gutachtern, die Anschaffung zu prüfen. Aktuell stehen zwei Rettungshubschrauber in Landsberg und einer in Magdeburg zur Verfügung. Das reicht, meint der Verband der Ersatzkassen. Kritik kommt von der SPD-Fraktion.