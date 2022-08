Großfeuer Waldbrände bei Klietz: Polizei vermutet Brandstiftung

Bei Hohengöhren in der Nähe von Klietz im Landkreis Stendal hat der Wald gebrannt. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Inzwischen ist das Feuer gelöscht. Auch in Mahlitz auf der anderen Seite des Klietzer Truppenübungsplatzes brannte es am Wochenende. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.