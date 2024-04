Der Leihscanner soll Museen helfen, historische Dokumente zu digitalisien und Forschenden weltweit zur Verfügung zu stellen.

Neben Heimatvereinen und Chronisten können auch Privatpersonen das Gerät nutzen.

Dem Landesheimatbund Sachsen-Anhalt zufolge ist die Nachfrage nach dem Leihscanner ist groß.

Das Offizienbuch des Matthäus Ludecus ist ein halbes Jahrtausend alt. Es stammt aus dem Jahr 1589. Der damalige Dechant des Havelberger Doms hat es selbst geschrieben. Das dicke Exemplar, welches das Prignitzmuseum Havelberg in seinem Bestand hat, verfügt über kleine, gekritzelte Anmerkungen des Autors – ein Schatz, nicht nur für die Sammlung in Havelberg, sondern auch für Forschende zur europäischen Kirchengeschichte. Doch in fremde Hände geben kann die Leiterin des Prignitzmuseums, Antje Reichel, den übergroßen Wälzer nicht. Dafür ist das Buch einfach schon zu alt, zu mitgenommen, zu wertvoll.

Reichel wird den "Ludecus" digitalisieren – mit Hilfe einer besonderen technischen Leihgabe, die dieser Tage im Museum eintraf. Der Scanner im Format A3 wird vom Landesheimatbund und dem Museumsverband Sachsen-Anhalt durch die Museen geschickt. Wertvolle historische Dokumente sollen digitalisiert, die Originale verschont werden, die Dateien aber dennoch der Forschung zur Verfügung stehen.

Bildrechte: Prignitzmuseum Havelberg

Auch Heimatvereine und Chronisten können den Scanner nutzen

Das gilt allerdings nicht nur für Museumsbestände wie denen des Prignitzmuseums. Das Angebot, Dokumente einzuscannen und damit zu bewahren, richtet sich in der jeweiligen Region auch an Vereine, Organisationen und Chronisten. Viele regionale Chroniken, sagt der Geschäftsführer des Landesheimatbundes, John Palatini, befänden sich nicht in Archiven, sondern in Privatbesitz. Gerade sie seien bedroht, verloren zu gehen, vergessen zu werden. Nachfahren würden sie oft nicht als wichtige Dokumente der Geschichte der Orte erkennen. Würden sie eingescannt, werden sie auf jeden Fall bewahrt.

Frank Ermer in Havelberg hat auf den übergroßen Scanner regelrecht gewartet. Er ist Vorsitzender des örtlichen Heimatvereins und forscht unter anderem zu dem Interniertenlager, das es zwischen 1914 und 1922 in der Stadt gab. Tausende Kriegsgefangene aus etlichen Ländern hätten damals Briefe geschrieben, meist an ihre Familien in den Heimatländern. Hunderte Briefe hat Ermer bereits in Vereinsbesitz. Die papiernen Zeugen sind etwa hundert Jahre alt und unter denkbar schwierigen Bedingungen entstanden.

Bildrechte: Heimatverein Havelberg

Bei manchen ist das Briefpapier brüchig, bei anderen die Schrift verblasst – je öfter sie zu Forschungszwecken in die Hand genommen werden, desto mehr Schaden nehmen die Briefe peu à peu. Also werden sie jetzt mit dem A3-Scanner digitalisiert. Die Originale kommen später in ein sicheres Archiv. So können Sprachkundler sich anschließend daran machen, die Briefe zu übersetzen – die Korrespondenzen reichen von Russisch bis Indisch. Dazu steht Frank Ermer unter anderem mit einem Fachmann in Großbritannien in Verbindung, der nach der Digitalisierung der Briefe leicht Zugriff auf die Schreiben hat. Die Aufarbeitung der Geschichte des Interniertenlagers wird so immens erleichtert.

Digitalisiert werden auch Sport- und Alltagsaufnahmen

Hansi Hoffmann sucht nach Fotos etwas neueren Datums. Der Mann ist in Havelberg eine Institution. Früher aktiver Fußballer im örtlichen Sportverein, dann Vorsitzender desselben, jetzt Chronist. Zehn Bananenkisten voll Dokumente - Schreiben und Fotografien - hätte er gesammelt, sagt er. Doch: "Was passiert damit? Wird es mein Sohn halten oder nicht? Und da bin ich auf die Idee gekommen, alles digital unterzubringen."