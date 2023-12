Aktuelle Nachrichten finden Sie jederzeit auf mdr.de und in der MDR Aktuell App .

Der Berufungsprozess eines verurteilten Bundeswehr-Soldaten aus Letztlingen, der 2021 und 2022 mehrere Impfungenen verweigert hatte, ist am Dienstag geplatzt. Der 38-Jährige zog seine Berufung vor dem Landgericht Stendal selbst zurück. Damit bleibt es bei einer Geldstrafe in Höhe von 3.000 Euro. Zuvor hatte die vorsitzende Richterin angedeutet, die Befehlsverweigerung des Mannes genauso wie die erste Instanz zu verurteilen. Seine Aussage, in den zurückliegenden Jahren erhebliche gesundheitliche Probleme mit Impfungen bekommen zu haben, überzeugte das Gericht demnach nicht.