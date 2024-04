An zwei Tagen hat sie mit den anderen 640 Bäume und Sträucher gepflanzt. Noch sind die Pflanzen ganz klein. Behutsam und mit bloßen Händen drücken die Helfer die Erde an. In die Mitte werden die höheren Bäume gepflanzt, am Rand die Sträucher. Emily Hirschmann zählt auf, welche Sorten besonders gut geeignet sind: "Wir pflanzen hier Buche, Eichen, Berg- und Feldahorn in die Mitte. Am Rand ergänzen wir durch Sträucher verschiedener Höhe, wie Felsenbirne, Weißdorn oder Vogelbeere."