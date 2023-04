Das Besondere in Waddekath liegt jedoch in 400 Metern Tiefe – ein Salzstock. Und der sorgt seit Jahrzehnten für Begehrlichkeiten, wenn es darum geht, einen Ort für den hochradioaktiven Atommüll zu finden. Dorit Nieber ist Ortschaftsrätin und verfolgt aufmerksam die Debatte: "Unsere große Sorge ist, dass hier ein Endlager für Atommüll entsteht. Derzeit ist ja Salz in der Favoritenrolle, im Gegensatz zu Ton oder zu Granit und der Salzstock hat auch eine gewisse Größe."

Keine neue Debatte: Jahrelanger Protest gegen Endlager in Gorleben

Die Familie von Dorit Nieber wohnt seit vielen Generationen in Waddekath. Die DDR versuchte, sie von ihrem Hof zu vertreiben, wegen der Grenznähe. Der Großvater saß deshalb in Haft, doch die Menschen in Waddekath blieben im Ort. Daran soll sich nichts ändern, auch wenn es seit mehr als 20 Jahren in der Region die Debatte um den Atommüll gibt. Daniel Rieck, Uwe Körner und Dorit Nieber sind gegen ein Endlager in Waddekath. Bildrechte: MDR/Uli Wittstock

Und eigentlich ist das Thema noch viel älter, denn das niedersächsische Gorleben liegt nur sechzig Kilometer entfernt. Auch dort war ein Salzstock der Grund, ein Atommüllendlager zu planen, was letztendlich scheiterte. Dorit Nieber fordert nun, daraus Konsequenzen zu ziehen: "Man hat in Gorleben gesehen, dass der Salzstock nicht geeignet ist. Und wenn es da nicht 40 Jahre enormem Widerstand gegeben hätte, dann wäre sicherlich der Atommüll da schon gelagert worden. Ich denke, Salzstöcke bilden nicht die richtige Grundlage dafür, weil sie nicht die Stabilität haben."

Dünn besiedelt als Kriterium?

Bürgermeister Daniel Rieck fürchtet das politische Kalkül. Bildrechte: MDR/Uli Wittstock Waddekath gehört zu einem Gemeindeverbund mit dem Namen Flecken Diesdorf. Bürgermeister Daniel Rieck ist Chef von 18 Ortsteilen. Dass die Endlagersuche in Deutschland möglichst ergebnisoffen geführt wird, begrüßt er. Allerdings kritisiert er den vorgezeichneten Entscheidungsweg: "Ich finde es richtig, dass sich viele Fachleute und Initiativen gefunden haben und ihr Wissen einbringen. Trotzdem kritisiere ich, dass das Endergebnis nachher durch die Bundesregierung abgestimmt wird." Daniel Rieck befürchtet, dass es dann nicht nur um fachliche, sondern auch um politische Abwägungen geht. So könnte etwa die Bevölkerungsdichte eine Rolle spielen. Mit rund 23 Einwohnern pro Quadratkilometer, gehört die Region zu den dünnbesiedeltsten in Deutschland.

Suche nach Endlager: Bayern mauert