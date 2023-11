Bildrechte: Carina Emig/MDR

In einer Ecke der Ausstellung können Besucher in die bewegte Einzelhandelsgeschichte Salzwedels eintauchen. So hatten zu DDR-Zeiten die PGH-Modewerkstätten, ein textilverarbeitender Betrieb, auf dem Gelände des Bürgermeisterhofes ihren Sitz. "Eine Zeitzeugin hat uns Dokumente zur Verfügung gestellt. Darunter einen Arbeitsvertrag von 1978 und auch den Abwicklungsvertrag von 1990, was sehr emotional ist", erklärt Yulian Ide. Dazu kommen Kassenzettel, Kittelschützenstoff, der hier produziert wurde, oder ein Plakat mit PGH-Models, die allesamt aus Salzwedel stammen.



Auch die Geschichte des Bürgermeisterhofvereins selbst wird präsentiert. Eine alte Leuchtreklame, Tonscherben und historische Flaschen, die die Vereinsmitglieder bei den Aufräum- und Baumaßnahmen fanden, sind zu sehen. Auch historische Graffitis aus dem 19. Jahrhundert befinden sich in der Wunderkammer. "Vielleicht hat sie ein Salzwedeler Bürgermeister höchstselbst an die Wand gekritzelt", mutmaßt Yulian Ide.