Das Unternehmen Hanwha-Q-Cells hat sich als Forschungsstandort im Solar-Valley in Thalheim längst profiliert und schließt nicht aus – bei entsprechender staatlicher Förderung – wieder in die Produktion einzusteigen. Ähnliches ist vom Nachbarn, dem Deutsch-Schweizer Unternehmen Meyer-Burger, zu hören. Im Juli hat die Firma begonnen, die Produktion weiter hochzufahren und will pro Tag 1,2 Millionen Zellen herstellen – ein Drittel mehr als bisher. Gleichzeitig wird die ehemalige Solibro-Fabrik umgebaut, damit auch hier Solarzellen gefertigt werden können. Eigenen Angaben zufolge soll sich bis Ende kommenden Jahres die Mitarbeiterzahl von derzeit 300 auf bis zu 750 erhöhen.

Da passen noch zwei weitere Neuansiedlungen ins Bild. Die US-amerikanische Firma NexWafe investiert gerade 30 Millionen in eine Fabrik, um Solar-Wafer herzustellen – diese millimeterdünnen Scheiben, in denen der photoelektrische Effekt stattfindet. Bislang werden diese fast ausschließlich in China gefertigt. Ein wichtiges Ausgangsmaterial nicht nur für die Photovoltaik-Industrie ist auch Silizium. Das deutsche Unternehmen Silicon Products will zusammen mit einem französischen Partner in Bitterfeld hochreines Siliziumcarbid herstellen. Nahezu alle Halbleiterproduzenten, so auch der Intel-Konzern, benötigen bei der Produktion diesen Rohstoff.