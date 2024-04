Pläne für die Förderung von Lithium in der Altmark haben eine erste Hürde genommen. Das teilte das Unternehmen Neptune Energy mit Sitz in Hannover mit. Demnach liegen nun die Bewilligungen vom Landesamt für Geologie und Bergbau für das Vorhaben bei Salzwedel vor. Der genaue Ort, wo das Lithium gefördert werden könnte, ist den Angaben zufolge noch unklar. Neptune Energy erklärte dazu auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT, dass man seit mehr als 50 Jahren in der Region Erdgas fördere. Auf dieser Fläche gebe es verschiedene Betriebsplätze, die als Standorte für die Lithium-Aufbereitung in Frage kämen. Auch die Zentralstation in Steinitz sei eine Option.