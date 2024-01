Für die Mädchen an der Lessing-Ganztags-Sekundarschule in Salzwedel hingegen ändert sich äußerlich erstmal nichts. Ihre Schulleiterin, Heike Herrmann, hat bald nach Antritt ihres Jobs vor gut zwei Jahren durchgesetzt, dass Hygieneartikel für Damen in den Mädchentoiletten vorgehalten werden. Die Bitte kam vom Schülerrat. Zur Finanzierung gab jede Klasse einen Euro. Mit 18 Euro Grundausstattung konnten die Schülerinnen nötige Artikel kaufen.