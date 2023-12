Polymerbeton ist haltbar, verschleißarm und sehr widerstandsfähig gegen diverse Chemikalien. Er wird sehr schnell hart und ist fester als Normalbeton. Allerdings ist er in der Herstellung aufwendiger und damit ungefähr doppelt so teurer wie normaler Beton.



Durch seine porenarme, glatte Oberfläche ist Polymerbeton wetter- und wasserfest und auch weitgehend resistent gegen Säure. Auch andere Stoffe wie Öl, Salze oder Benzin, die normalem Beton zu schaffen machen können, steckt Polymerbeton locker weg. Die glatte Oberfläche macht Polymerbeton auch unattraktiv für Algen und Moose. Im Vergleich mit Normalbeton bindet Polymerbeton viel schneller ab und ist zugfester. In Form gegossene Bauteile behalten ihre Form auch bei Temperaturschwankungen.



Der Umweltaspekt ist beim Polymerbeton nicht zu verachten: Müll oder Bauschutt fallen am Ende des Lebenszyklus eines Bauteils nicht an – es kann einfach geschreddert und zum Beispiel als Ersatz für Kies weiterverwendet werden. Auch wenn Polymerbeton zum Teil aus Bindemittel besteht, kann das Polyesterharz beim Recycling nicht freigesetzt werden und in die Umwelt gelangen.

Bildrechte: MDR/Carina Emig