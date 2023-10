Bildrechte: TuS Bismark

Profis aus der Ukraine Fußball verbindet: Wie ein altmärkischer Verein Integration sportlich löst

23. Oktober 2023, 16:37 Uhr

In Bismark in der Altmark spielt Igor Tyshchenko im Ortsverein Fußball. In der Ukraine spielte er als Profi in der ersten Liga. Für Tyshchenko ist der TuS Bismark aber auch eine Chance zur Integration. Er kann beim Fußball Deutsch lernen und sich einbringen, ebenso wie sein Teamkollege Oleksandr Cherchenko. Der Tierarzt braucht ein höheres Deutsch-Sprachniveau, um seinen Beruf auch in Deutschland auszuüben.