Fragen der Integration und der Bildung spielten beim Besuch des ukrainischen Botschafters Oleksii Makeiev in Stendal am Montag eine große Rolle. Der 47 Jahre alte Diplomat traf in der Fußgängerzone der Hansestadt vor allem auf Landsleute, unter anderem Schülerinnen und Schüler der Ankunftsklasse der Komorow-Sekundarschule zusammen mit ihrer Lehrerin Nataliia Boiko.

"Es ist wichtig, die Zeit zu nutzen", sagt der Botschafter. Er ermunterte die Kinder zum Lernen. Allerdings sieht er deren Zukunft vor allem in der Ukraine. "Ich würde meine Landsleute am liebsten schnell wieder zurück in die Ukraine holen. Wenn wir den Krieg gewonnen haben, dann kommt es sehr darauf an, dass wir das Land schnell wieder aufbauen", sagt er.