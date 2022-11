Deshalb wandte sich Mariya Shapochka an ein Unternehmen, das internationale Fachkräfte bei Verfahren mit Behörden unterstützt. Mehrere hundert Euro gab sie am Ende dafür aus. Aber: "Wenn du so wie ich am Ende bist, dann zahlst du dieses Geld. Wenn ich überlege, wie viel Zeit und Nerven ich noch hätte aufwenden müssen, dann hat es sich auf jeden Fall gelohnt", sagt sie. Und: "Ich war am Ende wirklich sehr zufrieden mit der Arbeit und würde es wieder tun."