Sie wisse nicht, ob ihre Tochter noch am Leben sei, gebe die Hoffnung aber nicht auf, heißt es in dem Statement weiter. "Mein eigenes Leben verbringe ich seither in quälender Ungewissheit. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an Inga denke. Ich will trotz allem am Leben bleiben für meine anderen Kinder und damit ich da bin, falls Inga eines Tages gefunden wird."