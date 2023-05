Dem widersprach Puhlmann am Donnerstag. In elf von 20 Fällen habe er den Urlaub erst im Nachhinein eintragen lassen. Zum Beweis hatte der Landrat Ausdrucke mitgebracht. Das Verfahren, die Urlaube nachträglich einzutragen, habe sich daraus ergeben, dass er seine Urlaube mehrfach nicht so habe nehmen können, wie er es sich vorher gedacht hatte. "Oftmals musste ich den Urlaub unterbrechen oder sogar abbrechen", sagte Puhlmann.