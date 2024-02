In Sachsen-Anhalt sind am Dienstag 106 Jungbullen unter den Hammer gekommen – allerdings nur sprichwörtlich. Wie das Unternehmen Rinderallianz aus Bismark im Landkreis Stendal am Dienstagabend mitteilte, wechselten bei einer großen Online-Auktion Tiere aus 44 Zuchtbetrieben ihren Besitzer.

