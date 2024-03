Im April wurde so am Höllenstieg am Brocken, einem schwer zugänglichen Bereich, ein Patient mit Frakturen geborgen, so die DRK-Sprecherin. Am Harzer Hexenstieg war im September ein Patient mit mehreren Knochenbrüchen auf dem Luftweg in Sicherheit gebracht worden. Der Bereich sei nur über einen vier Kilometer langen Fußweg erreichbar, hieß es.