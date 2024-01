So kam Yogba Gregory in die Altmark Yogba Gregory wird 1967 Limbe in Kamerun geboren. Schon seit Kindertagen trommelt, tanzt und singt er. Eigentlich will er Mikrobiologe werden, studiert dann aber in der Hauptstadt Launde Jura, bis ihm das Geld ausgeht. Daher macht er sich zunächst mit einem Beauty-Salon selbständig, arbeitet aber parallel als Musiker. 2003 tourt er mit seiner Band durch Frankreich, Belgien und Deutschland, wo er sich Hals über Kopf in die deutsche Sprache und Juliane, eine Musikerin aus Bayern, verliebt, die er 2007 heiratet.



Bei der Suche nach einer Immobilie im Grünen werden die beiden in der Altmark fündig – und ziehen nach Plathe nahe Kalbe/Milde.