Sie entstehen durch Sonneneruptionen, bei denen geladene Teilchen in Richtung Erde geschleudert werden. Treffen diese Sonnenwinde auf die obersten Schichten der Erdatmosphäre, reagieren sie dort mit anderen Teilchen in der Luft. Je nach Element, mit dem sie reagieren, erstrahlen die Polarlichter in unterschiedlichen Farben, erklären Wissenschaftler vom Planetarium in Halle bei MDR WISSEN.