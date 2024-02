Der 43-Jährige, der ein Verhältnis mit Kezhia hatte, hat am dritten Verhandlungstag im Oktober 2023 die Tat eingeräumt. Er erklärte aber, im Affekt gehandelt zu haben. Die junge Frau habe ihn zuvor zum Sex zwingen wollen und mit einem Messer bedroht. Laut Staatsanwaltschaft wurde Kezhia mit 32 Messerstichen getötet. Anschließend soll der Verurteilte die Leiche verbrannt und in der Nähe von Wolfsburg in einer Kiesgrube vergraben haben.