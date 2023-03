Der Chef von Sachsen-Anhalts Staatskanzlei, Rainer Robra (CDU), will die Hoffnung auf einen Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal allerdings noch nicht aufgeben. Robra sagte am Donnerstag MDR SACHSEN-ANHALT, das Land habe den "dringenden Wunsch", die Familie geeigneter Städte beieinander zu halten, die ein solches Fest ausrichten können. Er hoffe, dass das in der weiteren Meinungsbildung der Stadträte den Ausschlag dafür gebe, die Bewerbung aufrecht zu erhalten, sagte Robra.