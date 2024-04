Musiktherapie wirkt motivierend und heilsam Die Musiktherapie, die in Uchtspringe zum Einsatz kommt, ist deutschlandweit, wahrscheinlich sogar weltweit einzigartig. "Ich hab das ganz selten, dass jemand eine musikalische Vorbildung hat, es beschränkt sich höchstens darauf, dass jemand mal Lieder gesungen hat im Kinderheim oder in der Schule", berichtet die Musiktherapeutin, Geragogin und Pädagogin Sandra Sinsch-Gouffi. Umso bemerkenswerter ist es, dass sie die Verurteilten in kürzester Zeit auch selbst zum Musizieren bringt. Über das, was die Profimusikerin, Echo-Klassik-Preisträgerin Sinsch-Gouffi leistet, gibt es noch keine wissenschaftlichen Studien oder Aufzeichnungen. Sie selbst promoviert gerade zu dem Thema, um genau diese Wissenslücke zu schließen. Der stellvertretende ärztliche Direktor des Maßregelvollzugs Felix Schneider, unterstützt sie. "Weil wir festgestellt, dass viele Patienten speziell auf diese Musiktherapie positiv ansprechen, die vorher psychotherapeutisch kaum zu erreichen waren. Darüber sind wir sehr glücklich."