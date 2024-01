Vor dem Urteil Die vielen Wendungen im Prozess um getötete 19-jährige Kezhia

Bis zu diesem 20. Oktober hatte der Angeklagte eisern geschwiegen. Alles lief auf einen zähen Indizienprozess hinaus. Doch dem dreifachen Familienvater, der seit Jahren ein uneheliches Verhältnis mit der Getöteten geführt hatte, war wohl bewusstgeworden, dass die Indizienlast zu groß war, als dass er das Verbrechen ernsthaft leugnen könnte.

Anklage: Mord

Die Staatsanwältin Ramona Schlüter hatte sich schon bei der Anklage weit vorgewagt und Mord durch 32 Messerstiche angeklagt. Wobei die Tat "im Verlauf oder unmittelbar nach einem einvernehmlichen Geschlechtsverkehr" geschehen sein soll. Dabei sei die Frau „nicht in der Lage gewesen, Gegenwehr zu leisten." Mithin sollte der Tatbestand der Heimtücke erfüllt und damit im juristischen Sinne ein Mord passiert sein. Mindestens 15 Jahre Haft sind dafür laut Gesetz veranschlagt. Mit seinem Geständnis am dritten Verhandlungstag schilderte der angeklagte Elektriker, dass er seine Freundin zwar getötet hat, dies allerdings im Affekt geschehen sei. Nicht mehr Mord sondern Totschlag sollte es gewesen sein - was einen Unterschied von mehreren Jahren Gefängnis ausmacht.

Angeklagter meldet Kehzia H. als vermisst

Bildrechte: MDR/Bernd-Volker Brahms Das Blatt für den Angeklagten schien sich zu wenden. Der Mann hatte bis dahin eisern geschwiegen. Am 16. April war er in Untersuchungshaft genommen worden. Es war der Tag, an dem die Leiche von Kezhia H. am Rande einer Kiesgrube in der Gemeinde Bahrdorf (Landkreis Helmstedt) gefunden wurde. Tino B., der einstmals Fußballtrainer beim VfB Klötze war und dort auch das spätere Opfer Kezhia kennenlernte, sagte sechs Monate lang kein Sterbenswörtchen.

Am 6. März – zwei Tage nach dem Tod von Kezhia H. – war der spätere Angeklagte derjenige, der die junge Frau bei der Polizei als vermisst gemeldet hatte. Er sei mit ihr in seinem Firmenwagen von Klötze aus nach Braunschweig gefahren und habe sie dort abgesetzt, soll er nach Angaben eines Polizisten ausgesagt haben. Kezhia sei dann später nicht am verabredeten Ort gewesen.

Geoinformatiker bringt Wende

Schon bei der Zeugenvernahme habe er sich in Widersprüche verstrickt, sagten mehrere Polizisten später im Prozess aus. Das Haus und auch das Fahrzeug von Tino B. wurden von der Polizei untersucht. Der Mann galt früh als hochgradig verdächtig. Da aber die Leiche wochenlang nicht gefunden wurde und es keine handfesten Indizien gab, blieb er auf freiem Fuß.

Bildrechte: MDR/Jade HS/Andreas Rothaus Die Wende brachte ein Geoinformatiker von der Jade Hochschule in Oldenburg. Professor Thomas Brinkhoff wertete mit einem Team die Fahrzeugdaten für die Polizei aus. Als Daten hatten sie die Zeitangabe sowie die Geschwindigkeit in Kilometern pro Stunde zur Verfügung. Damit rekonstruierten sie den Fahrweg und ermittelten am Ende den Tatort, den Zwischenablageort sowie die Stelle, wo letztlich Kezhia H. vergraben wurde. Bemerkenswert dabei: Der Polizei standen die Fahrzeugdaten exakt ab dem Tattag zur Verfügung. Alle vorherigen Daten waren turnusgemäß gelöscht worden. Wäre das Fahrzeug nur einen Tag später untersucht worden, wäre der Leichenfundort nie entdeckt und der Prozess möglicherweise nie eröffnet worden. Der Professor schilderte mehrere Stunden lang vor Gericht sein Vorgehen.

Sechs Stiche ins Herz