Die Gewerkschaften Verdi und GEW rufen erneut zum Warnstreik auf, unter anderem in kommunalen Kitas und Horten in Sachsen-Anhalt.

Am Donnerstag und Freitag sollen die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in verschiedenen Teilen des Landes ihre Arbeit niederlegen.

Die nächste Tarifrunde ist Ende März geplant.

Die Gewerkschaften Verdi und GEW rufen erneut zum Warnstreik auf. Wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi mitteilte, richtet sich der Aufruf am 23. März an Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, die unter anderem in Kindertagesstätten, Horten, Krankenhäusern und Verwaltungen tätig sind. Die betroffenen Einrichtungen sind an den Streiktagen geschlossen. Eine Notbetreuung wird es der GEW zufolge nicht geben. Sollte es zu einem anderen Zeitpunkt zu längerfristigen Streiks kommen, werde man das aber besprechen.

Vom Warnstreik der Gewerkschaft Verdi am Donnerstag sind die Städte Halle, Dessau-Roßlau und Lutherstadt Wittenberg sowie der Burgenlandkreis, der Saalekreis, der Landkreis Anhalt-Bitterfeld und der Landkreis Mansfeld-Südharz betroffen. Am Donnerstagvormittag ab 10:30 Uhr soll es einen Demonstrationszug durch die Innenstadt in Halle geben. Die Teilnehmer laufen vom Volkspark aus zum Hallmarkt.

Wie die Stadtwerke Halle mitteilten, bleiben wegen des Warnstreiks am Donnerstag das Saline-Bad und Sauna, das Stadtbad und die Schwimmhalle Neustadt geschlossen. Nach Beendigung des Streiks sind die halleschen Schwimmbäder voraussichtlich ab Freitag wieder geöffnet.

Warnstreik im Süden und Osten von Sachsen-Anhalt angekündigt

Die Gewerkschaft GEW hat unterdessen ebenfalls Warnstreiks angekündigt. Die Mitglieder aus dem südlichen Teil des Landes sind am Donnerstag aufgerufen, sich ab 8 Uhr im Capitol, Lauchstädter Straße 1a in Halle zu versammeln. Der Warnstreik findet ganztägig statt und betrifft kommunale Kindertageseinrichtungen sowie Stadt-, Gemeinde- und Kreisverwaltungen in Halle (Saale), Lutherstadt Wittenberg, im Saalekreis, im Burgenlandkreis, in den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld und Mansfeld-Südharz.

Die Beschäftigten aus dem nördlichen Teil Sachsen-Anhalts sollen am Freitag ab 8 Uhr in Magdeburg ins Hotel Ratswaage in Magdeburg kommen. Welche Landkreise und Städte betroffen sind, hat die Gewerkschaft noch nicht bekannt gegeben.

Am 27. März sind darüber hinaus die Kita-Mitglieder in Dessau-Roßlau zum Warnstreik in Potsdam aufgerufen.

Weitere Verhandlungsrunde Ende März geplant

Im bundesweit laufenden Tarifstreit hatten Bund und Kommunen den 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst zuletzt fünf Prozent mehr Lohn und eine Einmalzahlung von 2.500 Euro bei 27 Monaten Laufzeit angeboten. Die Gewerkschaft Verdi fordert weiterhin 10,5 Prozent mehr Lohn bei einem Jahr Laufzeit, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die dritte Verhandlungsrunde ist für kommende Woche geplant.