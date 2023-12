Die sächsische AfD geht juristisch gegen die vom Verfassungsschutz vorgenommene Einstufung als "gesichert rechtsextremistisch" vor. Die Partei kündigte am Freitag in Dresden eine eilige Anordnung an sowie ein Hauptsacheverfahren. Ziel sei, eine schnelle Untersagung dieser Behauptung zu erreichen, sagte Parteichef Jörg Urban. Das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) hatte die sächsische AfD als "gesichert rechtsextremistisch" eingestuft. Parteichef Jörg Urban sprach von "einer Diffamierung".