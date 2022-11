Landkreis Bautzen Streit um weiteres Asylbeweberheim in Hoyerswerda

Das Problem: Die Anwohner wollen nicht, dass weitere Asylbewerber in ihre Nachbarschaft kommen. Nur wenige hundert Meter entfernt vom geplanten neuen Heim wohnen bereits mehr als 500 Flüchtlinge in zwei Heimen. Ein Anwohner verlangte bei der Versammlung, dass die Geflüchteten fair verteilt werden und Standorte für deren Unterbringung sensibel ausgesucht werden.



Diese Forderung unterstützt der Stadtrat in Hoyerswerda, mit einer Ausnahme: Die AfD lehnt das ab. Bei der Versammlung am vergangenen Donnerstag war auch der Hoyerswerdaer Oberbürgermeister Torsten Ruban-Zeh (SPD) in Kühnicht und er verkündete einen Sinneswandel: "Auch wenn meine Meinung am Anfang anders war: Aber ich sehe, dass hier in Kühnicht eine schwierige Situation durch die anderen Heime entstehen kann. Da bin ich ehrlich." Ruban-Zeh sprach sich für eine dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen aus.