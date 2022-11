Das Verkehrsministerium hat die neue Autobahn-Anschlussstelle Pulsnitz in Richtung Dresden und Radeberg am Dienstagnachmittag freigegeben. Sie verbindet die Staatsstraße 177 mit der Autobahn 4. Der neue Knotenpunkt soll den Verkehr in Leppersdorf entlasten und befindet sich in direkter Nähe zur alten Anschlussstelle bei Pulsnitz, heißt es in einer Mitteilung des Verkehrsministeriums. Seit fünf Jahren dauern die Bauarbeiten auf dem sieben Kilometer langen Abschnitt nun schon an.

Die drei neu gebauten Brücken auf der S177 sind für den Wildwechsel und Krötenwanderung gedacht. Bildrechte: MDR Sachsen/Konstantin Henß

Der Bau eines Kreisverkehrs unweit von Leppersdorf habe die Bauarbeiten in die Länge gezogen, so das Verkehrsministerium. Dort musste die Fahrbahn für den Lkw-Verkehr breiter gemacht werden. In Leppersdorf ist die Müllermilch GmbH ansässig, deren Laster mit 51 Metern besonders lang sind. Außerdem mussten Naturschutzvorgaben berücksichtigt werden: So wurden drei Brücken gebaut, damit Wildschutz und Kröten die Schnellstraße überqueren können.

Zweiter Teilabschnitt wird im September 2023 fertig

Bis die Anschlussstelle an die A4 in die entgegengesetzte Richtung, nach Görlitz, fertig sein wird, soll es noch bis September nächsten Jahres dauern, heißt es vom Verkehrsministerium. So lange können Autofahrer, die von Pulsnitz kommen, nicht direkt nach Leppersdorf fahren, sondern müssen dafür im Kreisverkehr nach Radeberg abbiegen.

Die Kosten für den Neubau des kompletten Abschnittes zwischen A4 und S177 betragen 63 Millionen Euro und werden vom Freistaat getragen.